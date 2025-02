Porto, Djaló avvisa la Roma: "Sappiamo come giocherà e come possiamo batterla"

Djaló prima di Porto Roma: "Verranno qui per vincere"

Djaló continua: "Penso che la Roma verrà qui per vincere, presserà alto, ma la squadra ha la qualità per uscire da queste situazioni. Stiamo lavorando bene, oggi lavoreremo ancora sulle indicazioni del mister e credo che saremo pronti per la partita di domani. Anselmi? Ci siamo adattati bene alla nuova situazione, è un sistema diverso, siamo riusciti a capire cosa vuole il mister. Stiamo migliorando, siamo in una fase di crescita e, nonostante i pochi giorni di allenamento, la squadra ha fatto delle buone cose e ha capito cosa vuole l'allenatore. Per me non cambia molto. Mi piace giocare in questo sistema con due centrali, per me si tratta solo di fare quello che vuole l'allenatore. Quello che è meglio per la squadra è meglio per me, perché voglio vincere".