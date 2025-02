Porto, Anselmi: "Affrontare la Roma e Ranieri è un orgoglio. Da bambino guardavo il suo Valencia"

Martin Anselmi , allenatore del Porto , ha parlato davanti ai giornalisti nella consueta conferenza stampa alla vigilia di Porto-Roma , gara valida per i play-off di Europa League : "La prima partita è fondamentale, che sia in casa o in trasferta. Nella mia esperienza, ho capito che, pur essendo un spareggio da 180 minuti, i secondi 90 sono condizionati dai primi, il risultato influenza la seconda partita, non è la stessa cosa. Non mi piace pensare che la testa di serie abbia un vantaggio, l'importante è vincere".

Porto, la conferenza di Anselmi: "Mi aspetto progressi con la Roma"

Arrivato sulla panchina del club portoghese lo scorso 27 gennaio: "Ho visto dei progressi e me ne aspetto altri con Roma e Sporting. Qui c'è tanta voglia di migliorare e questo non ha prezzo per un allenatore, sono molto contento di lavorare con questi giocatori". Anselmi ha anche parlato di Ranieri: "Quando avevo 12 anni guardavo il suo Valencia, è un tecnico che ha enorme esperienza, poterlo incontrare di persona è motivo di orgoglio per me". In conferenza era presente anche l'ex Tiago Djaló: leggi qui le sue parole.