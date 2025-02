Ranieri e il retroscena dopo Porto-Roma: "Il guardalinee lo sapeva, eppure..."

Furia Ranieri dopo Porto-Roma . L'allenatore dei giallorossi si è sfogato in diretta tv per la direzione di gara dell'arbitro tedesco Tobias Stieler . All'inizio di una disamina senza peli sulla lingua, nel postpartita su Sky, Ranieri ha svelato un retroscena immediatamente precedente al gol del pareggio di Moura al 67': scaturito dalla possibilità, concessa ai portoghesi, di continuare a giocare nonostante fosse stato chiesto di poter procedere a un avvicendamento.

Ranieri dopo Porto-Roma: "Abbiamo chiesto il cambio, il guardalinee sapeva che c'era il cambio"

Ranieri ha spiegato: "Abbiamo chiesto il cambio, il guardalinee sapeva che c'era il cambio. Abbiamo battuto due calci d'angolo, sapeva che c'era il cambio". Ma non è stato permesso di effettuarlo e, alla fine dell'azione, i padroni di casa hanno pareggiato. "Abbiamo giocato, siamo venuti qui per vincere, è stata una partita bellissima. Parlo con Rosetti: tutto il mondo fa che lei è una persona integerrima, onestissima, come fa a mandare un a Oporto un arbitro così?" , ha aggiunto Ranieri.

Ranieri: "L'arbitro non meritava il saluto, ho detto alla squadra di andare via"

Ranieri ha poi concluso con un durissimo affondo: "L'arbitro stava aspettando che accadesse qualcosa in area di rigore per fargli vincere partita. Non è una predisposizione, arbitra così. L'arbitro fa il suo lavoro, lui è convinto di averlo fatto bene. Non meritava il saluto, su un campo internazionale una cosa del genere? Ho detto alla squadra di andare via".