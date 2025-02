Caressa si scaglia contro gli arbitri in diretta tv: "Adesso basta, non ce la facciamo più!"

"L’arbitro non può e non deve essere un protagonista, deve essere invisibile in campo". Così Fabio Caressa in diretta su Sky al termine di Porto-Roma e in seguito al duro sfogo di Ranieri nel postpartita in merito alla direzione di gara dell'arbitro tedesco Tobias Stieler. "Oggi Ranieri ha sottolineato le statistiche dell’arbitro, una cosa che fino a qualche anno fa era impensabile: nessuno sciorinava i dati dei direttori di gara. Io non sopporto il termine “la centralità dell’arbitro”, l’arbitro non deve essere centrale in questo gioco ma deve essere solo uno strumento, non deve avere degli atteggiamenti da protagonista", ha aggiunto Caressa.