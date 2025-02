Pagelle Roma: N'Dicka è una colonna, Cristante flop

Ranieri (all.) 6

Ancora un gol in contropiede, stavolta addirittura su rilancio del portiere. Poi l’espulsione di Cristante e la sofferenza. Una vittoria buttata dai suoi.

Svilar 6

Sul tiro deviato che entra in porta non può nulla. Attento e concentrato su altri interventi in area.

Celik 7

Incredibile ma vero: ha segnato Celik. Il suo primo gol con la Roma, pesante e importante. Una prestazione più che positiva oltre alla rete, con tanta attenzione da difensore centrale “mobile” a chiudere gli spazi e ripartire.

Mancini 6,5

Si prende Omorodion e non lo molla mai. La solita tenacia.

N’Dicka 7

Concentrato, sul pezzo, anche meno stanco rispetto alle ultime uscite. Una colonna.