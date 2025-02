Quando Koeman attaccò Stieler dopo Barcellona-Juve: “Hai buoni amici in Italia”

Stieler non ha fatto infuriare solo Ranieri nella sua carriera. C’è un precedente che risale al 2020. Ad attaccarlo fu l’allora ex allenatore del Barcellona Ronald Koeman dopo la sfida con la Juventus persa 3-0 al Camp Nou. Dopo il triplice fischio, Koeman era andato direttamente dal direttore di gara e in inglese gli aveva detto: “Hai buoni amici in Italia”. Cosa aveva fatto Stieler per far arrabbiare così tanto l’olandese? Aveva fischiato due calci di rigore alla Juve, che con quella vittoria si era qualificata agli ottavi da prima del girone. In particolare il primo, per un lieve contatto di Araujo su Cristiano Ronaldo, era molto dubbio. Non solo Koeman. In quella partita anche Jordi Alba aveva perso la testa. Le telecamere lo avevano inquadrato mentre dopo essere stato ammonito gridava: “Quanto sei cattivo, bast****”. Poi a fine primo tempo il difensore si era scusato.