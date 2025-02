Non solo Roma, c'è un'altra squadra che si lamenta dell'arbitraggio contro il Porto

Bagno di folla, a Oporto, per i funerali di Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa, «il Presidente dei presidenti», alla guida dei dragoni dal 1982 al 2024. Alla cerimonia, che si è svolta nella Chiesa di Sant’Antonio di Antas, hanno partecipato diverse personalità della politica e dello sport lusitani, tra i quali l’ex Presidente della Repubblica Antonio Ramalho Eanes e l’ex Premier Luis Montenegro, oltre al super agente Jorge Mendes e agli ex calciatori Deco, Paulo Futre, Pepe e Sergio Conceiçao, legatissimo al suo presidente, a cui ha dedicato un commosso saluto anche attraverso i suoi canali social: «Quello che ha fatto per il Porto è più che noto, quello che ha fatto per me e per la mia famiglia lo terremo sempre nel cuore» l’affettuoso pensiero dell’allenatore del Milan, che poi ha concluso: «Riposa in pace amico mio». Al termine della messa, il corteo ha fatto tappa allo Stadio Do Dragao, dove la salma è stata omaggiata dai tifosi, per poi dirigersi al cimitero del Prado do Repouso, a Bonfim.