Ranieri diretta prima di Roma-Porto: segui la conferenza stampa di oggi

Claudio Ranieri presenta in conferenza stampa Roma-Porto, sfida valida per il ritorno dei playoff di Europa League, in programma domani alle ore 18:45. Si riparte dall'1-1 del "do Dragao": con lui in sala stampa presente anche Gianlunca Mancini, segui la diretta su ll Corriere dello Sport - Stadio, con tutte le dichiarazioni in tempo reale.