Roma. senti l'allenatore del Porto su Ranieri: "Si possono creare pressioni..."

"Le parole di Ranieri? Possono generare delle pressioni". Il tecnico del Porto Martin Anselmi lancia un messaggio all'allenatore della Roma, che al termine della gara d'andata, aveva attaccato pesantemente l'arbitro. Alla vigilia della sfida di ritorno dei play off di Europa League, il tecnico del Porto annuncia dei cambiamenti. "Dobbiamo apportare dei correttivi, cambiare alcune cose, altrimenti se ripetessimo la gara dell'andata, sarebbe impossibile sorprendere i giallorossi. Mi piacciono le partite ad eliminazione diretta perché ci sono dei piccoli dettagli rispetto alla prima partita". Tornando a Ranieri ammette di non aver "ascoltato le sue parole, e non mi piace esprimere opinioni su ciò che non sento e non vedo. È un allenatore super esperto e sa di cosa si parla e può generare un ambiente in cui si può mettere pressione e condizionare alcune decisioni. Quello che voglio è che tutto sia equo, non mi piace che mi regalino un cartellino o un calcio di rigore, deve essere tutto equo".