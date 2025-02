Dove vedere Roma-Porto in tv? Prime o Sky, orario

Ad una settimana dall'1-1 del "do Dragao", seguito dalle polemiche per l'arbitraggio del tedesco Stieler, la Roma di Claudio Ranieri si presenta all'Olimpico per affrontare nuovamente il Porto di Martin Anselmi, in occasione della sfida di ritorno dei playoff di Europa League. Stadio sold out per una partita fondamentale che vale l'accesso agli ottavi di finale. In caso di punteggio di parità al termine dei 90 minuti, si andrebbe ai tempi supplementari e poi ai rigori. Giallorossi orfani degli squalificati Cristante e Saelemaekers, ma che ritrovano il miglior Dybala. Possibilità di derby agli ottavi: chi passa infatti, affronterà una tra Lazio e Athletic Bilbao nel turno successivo. Attenzione anche ai cartellini gialli: la squadra di Ranieri ha cinque diffidati.