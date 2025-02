Dovbyk salta Roma-Porto: perché l'attaccante non giocherà in Europa League

Artem Dovbyk salta Roma-Porto : problemi agli adduttori nell'ultima rifinitura prepartita per l'attaccante ucraino. Una brutta notizia per Claudio Ranieri nell'imminenza del calcio d'inizio del match valido per il ritorno dei playoff di Europa League .

Roma-Porto, Shomurodov titolare al posto di Dovbyk

Al posto di Dovbyk giocherà Shomurodov. Dovbyk ha finora realizzato due gol nell'edizione in corso di Europa League, entrambi nella fase campionato: al debutto contro l'Athletic Club e con la Dynamo Kiev, entrambi in casa. Sono tredici, invece, le reti complessivamente messe a segno fino a questo momento dell'ex bomber del Girona (otto in campionato, tre in Coppa Italia oltre a quelle già citate in Europa League). Allo stadio Olimpico si ripartirà dall'1-1 maturato all'andata per effetto delle reti dei Celik e Moura. Un pareggio che ha lasciato in eredità una lunga coda polemica per la direzione di gara del tedesco Tobias Stieler. Stasera toccherà al francese Francois Letexier fischiare nella partita che la squadra qualificata agli ottavi di finale.

Roma, la formazione ufficiale contro il Porto

La Roma affronterà il Porto schierandosi con il 3-4-2-1. Gli interpreti: Svilar in porta; Celik, Mancini e N’Dicka in difesa; El Shaaraway, Koné, Paredes (preferito a Cristante) e Angelino a centrocampo; Dybala e Pellegrini a supporto dell'unica punta Shomurodov.