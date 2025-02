Europa League, eliminato il Galatasaray di Morata e Osimhen. Avanti Bodo/Glimt e FCSB

Europa League, finale pazzesco tra Bodo/Glimt e Twente: passano i norvegesi dopo i supplementari

Finale di gara pazzesco tra Bodo/GlimteTwente. Norvegesi avanti al termine di un match a dir poco vibrante, aperto da un'autorete di Sjovold al 26' per il momentaneo vantaggio degli ospiti. Ospiti che sono stati ripresi da Hogh al 56'. Un gol fino a quel momento inutile, dato che nella prima sfida il club di Eredivisie si era imposto col finale di 2-1. Al 92', però, un'altra autorete, di Hilgers, ha portato avanti in norvegesi che hanno "rischiato" di evitare i tempi supplementari andando sul 3-1 con Wembangomo al 94'. Finita? Macché! Steijn al 96' ha prolungato i tempi regolamentari fissando il risultato sul 3-2. Nel secondo tempo supplementare le reti di Fet al 111' e autorete di Verschueren al 114' per il 5-2 finale.

Dalle 21 si giocano Ajax-Royale Union Saint-Gilloise, Anderlecht-Fenerbahce, Viktoria Plzen-Ferencvaros, Real Sociedad-Midtyjlland.