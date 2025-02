Ranieri diretta dopo Roma-Porto: segui conferenza stampa e interviste

La Roma ha battuto 3-2 il Porto nel ritorno dei playoff di Europa League . Dopo l'1-1 al termine della gara di andata, una doppietta di Dybala (35' e 39'), una rete di Pisilli all'83' hanno reso vano il gol del momentaneo vantaggio degli ospiti, firmato da Aghehowa al 27', e l'autorete di Rensch al 96' cosentendo agli uomini di Claudio Ranieri di staccare il pass per gli ottavi di finale . Leggi tutte le dichiarazioni in tv e conferenza stampa dell'allenatore dei giallorossi al termine del match all'Olimpico: aggiornamenti in tempo reale. Segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

21:50

Ranieri esulta grazie a Dybala e compagni: tutte le dichiarazioni post Roma-Porto

Ranieri ha concluso il suo giro di dichiarazioni postpartita ma, in diretta tv, hanno parlato anche Dybala, Mancini ed El Shaarawy. RILEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI

21:40

Roma e Ranieri, appuntamento a Nyon per l'avversaria negli ottavi di EL

Ranieri e la Roma conosceranno chi affronteranno negli ottavi di finale di Europa League tra Athletic Bilbao e Lazio domani (ore 13) a Nyon. TUTTI SUI SORTEGGI

21:30

Ranieri: "I ragazzi non devono dimenticare dove erano due mesi fa"

Ranieri chiude la conferenza stampa: "Il nostro rendimento casalingo? C'è sempre da migliorare, adesso i ragazzi stanno bene ma si devono ricordare dove stavano due mesi fa. Ecco che si trova un giusto equilibrio..."

21:29

Roma-Porto, Ranieri: "Ho detto a Pellegrini che voglio vederlo lottare, deve dare di più"

Ranieri in conferenza stampa: "Ho detto a Pellegrini che voglio vederlo lottare su ogni palla, non gli devo insegnare niente, quando prende una botta deve restare in piedi, non mi piace quando cade, deve dare di più, questo me lo deve dare".

21:26

Ranieri: "Vediamo se Dobyk riuscirà a recuperare per lunedì"

Ranieri in conferenza stampa: "Dovbyk ieri tirando ha sentito un leggero fastidio, vediamo se recupera per lunedì".

21:24

"Non posso vedere gente all'assalto con la baionetta"

Ranieri in conferenza stampa: "Non possiamo vedere la gente all'assalto con la baionetta, se entravo a fine partita nel secondo tempo facevo casamicciola. Quel gol alla fine mi ha fatto impazzire".

21:22

Ranieri in conferenza dopo Roma-Porto: "Athletic Bilbao e Lazio sono due grandi squadre"

Ranieri in conferenza stampa: "Chi preferirei pescare tra Athletic Bilbao o Lazio? Sono due grandi squadre, con la Lazio avremmo la possibilità di non viaggiare".

21:08

"Domani alle 13 che faccio? Alleno... Buonasera!"

Ranieri a Sky: "A Oporto siamo andati a prenderli alti perché sapevamo che sbagliano. Shomurodov? Gli è mancato solo il gol. Corre, si danna l'anima e io gli voglio un bene dell'anima. Ha buona visione e tecnica, non è solo corsa. Domani alle 13 che faccio? Niente, faccio allenamento, buonasera, arrivederci (ride)".

21:06

Ranieri se la ride: "I ragazzi attaccano, io mangio il grasso del cuore"

Ranieri a Sky: "Dai, è bello star seduti in studio. Loro attaccano e io mangio il grasso del cuore (ride). Non posso vedere difensori che andavano oltre la linea offensiva. Dove andiamo così! Parliamo del bello. I ragazzi hanno ripreso una partita difficilissima. Sia a Oporto sia oggi abbiamo dimostrato di voler far bene oltre le circostanze che cambiano il corso di una partita. Sono soddisfatto di questi ragazzi".

21:05

Ranieri: "Dybala è una bomba, anzi una luce"

Ranieri a Sky: "Dybala è la micca, è la bomba, è tutto. Si diverte, non vorrebbe mai uscire, sono felice di averlo. Anzi, più che una bomba è una luce. Meglio definirlo così".

21:03

Roma-Porto, Ranieri a Sky: "Sono contento, ma dobbiamo migliorare"

Ranieri a Sky: "Avere grandi giocatori aiuta. Avere Dybala nel tuo arco vuol dire tanto. Oltre a essere un giocatore straordinario è un leader che carica la squadra; che parla poco ma quando fa dice le cose giuste. Se fossi entrato nello spogliatoio subito dopo la fine della partita sarei impazzito. Sul 2-1 e con un uomo in meno loro hanno colpito un palo, ci siamo sbilanciati mentre eravamo in vantaggio. La squadra deve crescere. Dovevamo essere attenti in campo. Lo sanno pure i muri del nostro stadio che prendiamo gol sulle ripartenze. Sul 3-1 e con un uomo in più non è ammissibile prendere gol così".

21:00

Ranieri, la possibile avversaria con la Roma negli ottavi di finale di Europa League

La Roma di Ranieri ora attende dall'urna di Nyon l'avversaria agli ottavi di finale: CHI PUO' PESCARE

20:52

Roma, undicesima vittoria stagionale con Ranieri

Claudio Ranieri ha festeggiato l'undicesima vittoria stagionale sulla panchina della Roma dal momento del subentro a Ivan Juric. Completano il bilancio parziale cinque pareggi e altrettante sconfitte.

20:44

Ranieri, un'altra impresa con la Roma

Missione compiuta: Claudio Ranieri ha condotto la Roma agli ottavi di finale di Europa League. Dopo le polemiche lasciate in eredità dall pareggio dell'andata, i giallorossi hanno vinto e convinto all'Olimpico contro il Porto staccando il pass per gli ottavi.

20:39

