Che scintille dopo il gol di Dybala: la panchina della Roma impazzisce con quella del Porto

Scintille tra le panchine di Roma e Porto in occasione del primo gol di Dybala. In campo i giocatori non si risparmiano colpi, ma la partita almeno nel primo tempo è sostanzialmente corretta. Al momento del pareggio dell'argentino la panchina del Porto protesta però con forza per un presunto fallo di Koné e cerca quasi di entrare in campo. Vola qualche parola di troppo, quella della Roma impazzisce e reagisce fino a che il team manager Lombardo (al posto dello squalificato Ricchio) e il quarto uomo riportano la calma.