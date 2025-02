Dybala, più bella cosa non c'è. E quel gesto alla fine sa di futuro

I due gol, due gemme. Una più bella dell'altro. Le corse per dare una mano ai compagni. Le rincorse. I calci presi e dati pure perché la classe è classe ma ogni tanto va tolto il fioretto e presa la spada. E poi la maschera fatta da quasi tutti i bambini al momento dell'ingresso in campo: quanti momenti, quante gioie nella partita di Paulo Dybala. Un attaccante, un fenomeno, un giocatore che quando è in serata di grazia (e l'Europa gli piace, eccome se gli piace) non ce n'è per nessuno. È lui che tira fuori la Roma dal guado in cui si era impantanata dopo il vantaggio del Porto e una prima mezzora non brillante, è che lui che dice ai compagni che le notti europee sono ancora nostre ed è sempre lui che domani sarà in prima fila ad aspettare il sorteggio: Lazio o Bilbao, il derby o l'Athletic che sogna la finale in casa. Sarà durissima, comunque vada, ma con un Dybala così sognare si può. Oggi e domani, con un gesto, quello che Paulo fa quando lascia il campo, che sa di futuro.