Moviola Roma: il Porto protesta ma l'arbitro ha ragione

Roma-Porto

Letexier: 6

La Uefa ha risposto alle polemiche dell'andata mandando a Roma François Letexier. Gara subito ruvida, simile a quanto visto a Oporto: 9 cartellini totali, di cui uno rosso, ben oltre la media stagionale del fischietto francese in Europa. Permette qualche entrata di troppo nei primi venti minuti, lascia correre su alcuni interventi dubbi. Poi riprende in mano la direzione ammonendo Otavio che stende Dybala. Al 29' si rinnova il duello tra i due, l'argentino rischia per aver scalciato il pallone, ma viene ammonito. Al 4' del secondo tempo non vede il gesto di Eustaquio su Paredes a palla lontana - era vicino ma con lo sguardo rivolto verso l'azione -, la svista viene corretta dal Var e dall'on field review: il centrocampista argentino allarga il braccio (giusto il giallo), ma la reazione andava punita come da regolamento.