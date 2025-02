Lazio, il possibile cammino fino alla finale di Europa League

Chiusi i playoff di Europa League , è stato delineato il tabellone della competizione con le migliori sedici formazioni. La Lazio aveva chiuso il girone unico da prima in classifica, conquistando l'accesso diretto agli ottavi di finale e rafforzando di diritto la sua posizione tra le squadre favorite per la vittoria. 19 i punti conquistati, a pari merito con l' Athletic Bilbao ma con una migliore differenza reti, e una sola sconfitta (indolore), arrivata a Braga con la squadra di Baroni in piena emergenza e il primato parzialmente assicurato. Agli ottavi di finale, i biancocelesti troveranno il Viktoria Plzen. Ma quale sarebbe il possibile percorso che dovrebbe affrontare la Lazio per arrivare fino in fondo al torneo?

Lazio, il possibile cammino dai quarti in poi

Il cammino della Lazio parte per forza di cose dagli ottavi di finale: l'urna di Nyon ha deciso che ad affrontare i biancocelesti sarà il Viktoria Plzen. Nel caso in cui dovesse accedere ai quarti, in programma ad aprile (il 10 l'andata), la squadra biancoceleste si ritroverebbe davanti la vincente della sfida tra Bodo Glimt e Olympiacos, con l'eventuale ritorno giocato in casa, all'Olimpico. Per quanto riguarda la semifinale, con l'andata in programma 1 maggio, il tabellone dell'Europa League accoppierebbe la Lazio contro una tra Ajax, Eintracht Francoforte, Az e Tottenham. A soli 13 giorni di distanza dalla gara di ritorno delle semifinali, si torna in campo per la finale in programma il 21 maggio al San Mamés di Bilbao. Qui la Lazio potrebbe affrontare Real Sociedad, Manchester United, FCSB, Lione, Fenerbahce, Rangers, Roma, Ahtletic Bilbao.