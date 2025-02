Il Porto è una polveriera dopo la Roma: Samu attacca i compagni, poi prova a chiedere scusa

Le sconfitte europee possono essere difficili da digerire ed è quello che è successo all'attaccante del Porto Samu Omorodion . Dopo l'eliminazione del club portoghese per mano della Roma nella recente sfida di Europa League nella cornice dello Stadio Olimpico, lo spagnolo si è detto rammaricato con dichiarazioni forti verso la squadra che hanno infastidito tutto l'ambiente Porto. Dopo le polemiche che lui stesso ha scaturito, Omorodion ha voluto scusarsi con un messaggio social: "Voglio chiedere scusa ai tifosi e al club per le mie parole dopo la partita. Ho parlato a caldo ma non volevo criticare alcun compagno. Restiamo uniti e diamo tutti per inseguire il nostro obiettivo". Dunque, il giocatore ha lasciato intendere che le sue parole fossero solo dettate dal momento.

Porto eliminato, le parole al veleno di Omorodion

La doppietta di Dybala e il gol di Pisilli hanno vanificato quello di Omorodion e l'autorete di Rensch, ma l'attaccante del Porto pare aver attribuito maggiori colpe alla propria squadra:“Siamo entrati in campo bene, fino al gol, ma poi non possiamo disconnetterci così dalla partita. Dobbiamo essere più maturi perché la partita ci è scappa via in cinque minuti. - così lo spagnolo a Sport Tv nel post partita che ha poi rincarato la dose - L'espulsione? Cosa volete che vi dica? Siamo come bambini di 10 anni, non possiamo fare certe cose, con o senza palla. Ma questo è quello che è successo, dobbiamo concentrarci sulla Liga, tutto qui". Subito dopo le scuse social.