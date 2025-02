Ufficiali gli orari degli ottavi di Europa League: il tabellone completo

Dopo il sorteggio tenuto oggi, 21 febbraio, a Nyon la Uefa ha ufficialmente definito gli orari dei match validi per l'andata e il ritorno degli ottavi di finale. Roma-Athletic Bilbao e Viktoria Plzen-Lazio si giocheranno in contemporanea. Entrambi i match di andata sono in programma giovedì 6 marzo alle 21. Entrambe le partite di ritorno sono in calendario alle 18:45 di giovedì 13 marzo. Di seguito il riepilogo completo.