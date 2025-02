Il bel gesto della Roma verso il Porto: una corona di fiori per il presidente Pinto nello spogliatoio

ROMA - Una partita decisiva per la stagione non può mai far passare in secondo piano il rispetto per gli avversari e la loro storia. La Roma ha superato brillantemente il Porto nei play off di Europa League, ma ha vinto la propria partita ancora prima di iniziare la sfida dell’Olimpico, dimostrando grande sensibilità e grande rispetto nei confronti del glorioso club lusitano. La dirigenza giallorossa ha infatti voluto omaggiare la memoria dell’ex presidente portoghese con un gesto che non è passato inosservato da parte degli avversari portoghesi.