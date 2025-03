Ranieri, maxi multa dalla Uefa per le dichiarazioni su Rosetti: quanto dovrà pagare

Ranieri, multe dalla Uefa per la Roma

Claudio Ranieri, in conferenza stampa allo stadio do Dragão, aveva aggiunto su Roberto Rosetti: "Un mio amico mi ha detto che mandò anche Taylor alla finale di Budapest. Allora si capisce tutto" . Quella partita contro il Siviglia è ancora una ferita in casa Roma. Ranieri è stato punito, dunque, per queste dichiarazioni dalla Uefa: dovrà pagare un'ammenda pesante. Di più. Ai 20mila euro vanno aggiunti altri 11mila euro per condotta impropria della squadra.

Maxi-multa da 20mila euro perche paga con una pesante sanzione economica le dichiarazioni su Roberto Rosetti (presidente della Commissione Arbitri della Uefa) in seguito all'andata dei playoff di Europa League (poi vinti) andata in scena sul campo del Porto. Ma cosa aveva detto il tecnico di Testaccio? "Rosetti è integerrimo, che deve dimostrare una persona seria? Non lo capisco. Manda un arbitro che ha questo dato: su 21 partite, l'avversario fuori casa ha fatto solo 8 pareggi, il resto delle gare le ha vinte la squadra di casa, come lo so io lo sa lui". Ranieri era andato contro l'arbitro tedesco Tobias Stieler, che ha diretto l'andata dello spareggio: in quella partita il fischietto era sembrato fuori giri, aveva il cartellino giallo "facile", così tanto che la Roma è anche rimasta in dieci uomini per l'espulsione di Cristante.