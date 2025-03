Roma e Bilbao, il messaggio di Williams e Dybala: il video a sorpresa

Mancano ormai pochi giorni all'andata dell'ottavo di finale di Europa League tra Roma e Athletic Bilbao, match in programma giovedì 6 marzo all'Olimpico, e sui social di entrambe le squadre è apparso un video in cui i protagonisti sono Paulo Dybala e Inaki Williams. I due, "a distanza", si sono mandati un messaggio di in bocca al lupo per la partita, che assegnerà un posto nei quarti di finale della competizione.