Baroni carica la Lazio: "Con il Viktoria Plzen non sbaglieremo partita"

"Abbiamo conquistato sul campo la possibilità di giocare questo tipo di gare, troveremo le energie giuste per affrontare i nostri avversari". Alla vigilia della sfida con il Viktoria Plzen, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, il tecnico della Lazio Marco Baroni carica i suoi: "Sappiamo quanto sia importante questa sfida, che giocheremo con voglia e determinazione". La Lazio è reduce dalla bella vittoria con il Milan in campionato: "Abbiamo vinto cercando il gol fino al 98' con grande personalità - ha ribadito il tecnico - e la squadra è entrata in campo nel modo giusto: i ragazzi sapevano quanto fosse importante. E' stata una sfida interpretata con coraggio, voglia e determinazione. Era quello che avevo chiesto ai ragazzi. Oggi dobbiamo avere le stesse energie per affrontare il Plzen".