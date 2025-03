Athletic Bilbao, Valverde: "Ranieri? Lo ammiro molto. L'Olimpico non mi preoccupa"

"Non siamo i favoriti. Su Sancet..."

Valverde prosegue: "Ieri Sancet si è allenato in parte con il gruppo. Lo valuteremo nella rifinitura e capiremo come sta domani. La seconda partita dipenderà dall’esito di quella di domani. Se domani sbagli, sei fuori. In queste doppie sfide non sono ammessi errori e giornate storte, bisogna essere competitivi. Due partite difficili ma abbiamo ambizione e voglia di andare avanti. Vediamo. Non crediamo di poterci considerare favoriti. Nel girone abbiamo fatto molto bene, siamo arrivati secondi, ma rispettiamo il nostro avversario. Le partite vanno giocate e domani a meno che una delle due non abbia una giornata no, ci sarà un’altra partita da giocare. Non pensiamo di poterla risolvere già domani, saranno due partite complicate”.