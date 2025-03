Roma, Dybala mai così leader: cosa gli ha chiesto Ranieri

Dybala, a Roma la sua dimensione ideale

Nella Roma, Dybala ha finalmente trovato la dimensione ideale. Non solo comoda, ma anche stimolante. Tanto è vero che sta comprando una villa all’Infernetto, non lontano dalla zona dove abita adesso a due passi dal mare di Ostia, e conta di trattenersi a lungo in città. Al di là del contratto fino al 2026 che è già scattato in automatico, la società gli proporrà presto il prolungamento fino al 2027 a cifre annuali più contenute: da 8 netti si può scendere intorno ai 5,5 più i bonus. «Paulo sarà centrale e avrà spazio nella nostra squadra anche in futuro» ha ammesso recentemente Florent Ghisolfi, il direttore sportivo che l’estate scorsa, quando la Roma aveva cercato in ogni modo di mandare via Dybala, restò ai margini della trattativa con gli arabi. Oggi nessuno può pentirsi, neppure da un punto di vista finanziarlo, della rinuncia di Paulo al supercontratto saudita: già per aver portato in spalla i compagni fino all’ottavo con l’Athletic, la società ha incassato quasi dieci milioni all inclusive. Non siamo distanti dalla cifra lorda del suo stipendio annuale. Dybala non è solo un talento, un sogno, un’ambizione ma anche un affare.