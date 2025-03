Viktoria Plzen-Lazio, i convocati di Baroni: la scelta su Zaccagni

Dopo aver battuto il Milan in campionato, la Lazio di Marco Baroni torna in Europa, per la gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League. I biancocelesti saranno chiamati ad affrontare i cechi del Viktoria Plzen, che hanno eliminato nei play off gli ungheresi del Ferencvaros. Il tecnico della Lazio è stato costretto a rinunciare a Castellanos (che si è infortunato nel corso della gara con il Napoli procurandosi una lesione di media entità agli adduttori), Hysaj, Dele Bashiru e Zaccagni, rimasto precauzionalmente a Roma. "Gli esami hanno escluso complicazioni - ha detto ieri Baroni in conferenza stampa - ma abbiamo deciso che era meglio non rischiare". Il capitano della Lazio tornerà a disposizione lunedì, per la sfida di campionato contro l'Udinese, in programma allo stadio Olimpico alle ore 20:45.