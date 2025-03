Roma, si va verso l'esclusione di Pellegrini contro l'Athletic Bilbao

ROMA - Pellegrini in panchina, potrebbe decidere così alla fine Ranieri. Un ripensamento puramente tecnico-tattico a poche ore dalla sfida di andata di Europa League contro i baschi dell'Athletic Bilbao, una scelta che potrebbe anche modificare la disposizione della Roma in campo questa sera all'Olimpico. Chi al posto del capitano? In realtà dipende anche dal modulo e, quindi, dal tipo di partita che Ranieri vorrà fare. Qualora dovesse scegliere il 3-4-2-1, il tecnico potrebbe decidere di spostare Saelemaekers sulla trequarti insieme a Dybala, alle spalle di Dovbyk. A quel punto, però, esterno destro di centrocampo potrebbe agire Celik oppure Rensch, con il turco nei tre di difesa. Seconda opzione: Saelemaekers largo a destra e El Shaarawy seconda punta con Dybala. L'altra idea è quella del 3-5-2 e della candidatura di Pisilli al posto di Pellegrini nel ruolo di mezzala. Valutazioni in corso, Ranieri ci pensa.