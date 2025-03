Europa League, crollo Mourinho. Sorride Fonseca, Tottenham ko

Si sono giocati i primi match degli ottavi di finale di Europa League iniziati alle 18:45 e, in attesa di Ajax-Eintracht e Bodo-Olympiacos , non sono mancate le sorprese: ko il Tottenham in Olanda e soprattutto il Fenerbahce di Mourinho in casa. Pari per il Man United e colpaccio del Lione di Fonseca .

Europa League, tutti i risultati

Dessers incubo di Mourinho

Crolla in casa il Fenerbahce di Mourinho, sconfitto 3-1 dai Rangers. Prologo drammatico, con la tragica scomparsa di un tifoso scozzese, poi in campo è netta la vittoria dei britannici, che si vedono annullare anche due reti. Protagonista certamente il ceco Cerny, autore di una doppietta, ma soprattutto il nigeriano Dessers, che sembra avere un conto aperto con il tecnico portoghese. In campo con il Feyenoord nella finale di Conference League a Tirana vinta dalla Roma, Dessers aveva già avuto modo di 'vendicarsi' con la maglia della Cremonese, eliminando i giallorossi dalla Coppa Italia, mentre questa sera ha aperto le marcature, fornito l'assist per il 2-1 e segnato due gol annullati per fuorigioco.

Fenerbahce-Rangers 1-3: tabellino e statistiche

Sorriso Fonseca, Tottenham ko, sofferenza United

Dopo la stangata della squalifica di nove mesi in Francia, può sorridere Fonseca, che conduce il suo Lione al successo per 3-1 in casa della Steaua Bucarest. Complessivamente male le inglesi, con il Tottenham ko in Olanda con l'Az Alkmaar e il Manchester United che si salva sul campo della Real Sociedad. A segno l'ex bolognese Zirkzee.

FCSB-Lione 1-3: tabellino e statistiche

Az Alkmaar-Tottenham 1-0: tabellino e statistiche

Real Sociedad-Manchester Utd 1-1: tabellino e statistiche