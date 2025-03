BUCAREST (ROMANIA) - Non riesce a trattenere le lacrime Paulo Fonseca , allenatore del Lione , dopo il successo per 3-1 del 'suo' OL sul campo dello Steaua Bucarest nel match di andata degli ottavi di finale di Europa League . Dopo il gol del momentaneo 1-0 di Tagliafico , l'ex tecnico del Milan è stato sommerso dall' abbraccio dei suoi giocatori , per poi scoppiare in un pianto liberatorio il giorno dopo la pesantissima squalifica di 9 mesi , fino al 30 novembre 2025 , comminatagli dopo il clamoroso testa a testa con il direttore di gara Bastien Millot nel corso dell'incontro di Ligue 1 contro il Brest .

Lione, la rabbia di Fonseca: "Che ingiustizia la squalifica!"

"È una cosa decisamente ingiusta. Non ho toccato l'arbitro e non avevo intenzione di aggredirlo - aveva sottolineato Fonseca, che può regolarmente guidare la sua squadra in Europa, prima della sfida contro la Steaua - La cosa più importante è che ho il sostegno del club, vuol dire molto per me. Anche questo magnifico gruppo e i tifosi sono con me. Ora studieremo come fare, ma le soluzioni ci sono. È importante tutta la settimana di lavoro e non solo il giorno della partita".