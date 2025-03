Baroni applaude la squadra: "Questa Lazio ci crede sempre"

È soddisfatto nonostante le difficoltà Marco Baroni , che al termine del match con il Viktoria Plzen vinto dalla Lazio grazie al guizzo finale di Isaksen , applaude i suoi, capaci di resistere in nove e di affondare il colpo, prendendosi un bel vantaggio in vista del ritorno.

"Questa squadra non rinuncia mai"

"Siamo usciti dal nostro tipo di partita ma la squadra è stata brava a calarsi in un'altra. Non era facile perché loro giocavano sempre lungo e sulle seconde palle ed aggredivano fortissimo, il campo era pessimo ed anche difficile tenere palla come facevamo. Oggi abbiamo saputo soffrire e difendere bassi, cosa che non siamo abituati a fare. Ma lo abbiamo fatto con ordine, attenzione e sacrificio. Peccato sul gol preso, dovevamo stare più attenti perché se no le gare si complicano. Ma oggi è il 19esimo gol se non sbaglio che facciamo negli ultimi 15', questo significa che la squadra ci crede sempre e non rinuncia mai".

"Isaksen si è finalmente sbloccato"

"Isaksen? Non sono stupito, perché aveva bisogno anche di crescere e di sbagliare. Io l'ho un po' liberato, gli chiedo di rischiare perché l'attaccante si vede da assist e gol ma soprattutto dalle giocate determinanti. Ora inizia a essere determinante e sono contento, perché ho visto subito l'attenzione e la cura che mette nei dettagli. Ora per lui viene il difficile che è quello di confermarsi, come tutti i nostri giovani che hanno responsabilità anche se io, come detto, cerco di liberare".

"Oltre la stanchezza"

"Oggi qualcuno era anche stanco perché a San Siro col Milan avevamo speso molto e stasera loro erano più reattivi di noi. Ma la squadra sa che non dobbiamo mai rinunciare e per questo cerco di tenere sempre comunque in campo giocatori offensivi, perché non mi piace dare un messaggio diverso alla squadra".