Lazio, il gol al fotofinish di Isaksen fa impazzire il social media manager: "Così ci rimango!"

PLZEN (REPUBBLICA CECA) - Clamoroso a Plzen: la Lazio passa 2-1 sul campo del Viktoria al 98' con il super gol di Isaksen che manda in estasi i tifosi biancocelesti. Un risultato fondamentale per la squadra di Baroni, in difficoltà e ridotta in nove uomini, complici le espulsioni di Rovella e Gigot che salteranno il match di ritorno in programma tra sette giorni allo Stadio Olimpico (giovedì 13 marzo alle 18:45).