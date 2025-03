Dovbyk, quel gesto che fa capire perché Ranieri ha fatto un miracolo

La Roma è una squadra vera. Ranieri ha fatto un miracolo: nessuno tra i tifosi della Roma tre mesi fa avrebbe immaginato di vivere una notte europea da brividi così. Tutto funziona a meraviglia e il gruppo è unito più che mai. Una scena può far capire bene l’aria che si respira ora a Trigoria. Al triplice fischio sono tutti corsi ad abbracciare l’eroe della serata Shomurodov. Non solo quelli in campo, ma anche quelli che erano in panchina. E dalla panchina, il primo ad arrivare e ad abbracciare l’uzbeko è stato proprio Artem Dovbyk, che gli ha lasciato il posto al 71’. Alla Roma adesso nessuno esce con il muso lungo, non ci sono casi eclatanti. Ranieri ha avuto il coraggio di togliere Dybala, che non aveva più fiato nei polmoni, e Dovbyk: dentro Soulé e Shomurodov. Attacco rivoluzionato, il segnale che si doveva provare a vincerla: è stata la mossa vincente.