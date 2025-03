L'Athletic aspetta la Roma a Bilbao, Valverde 'conta' i suoi: "Ecco chi mancherà al ritorno"

BILBAO (SPAGNA) - Se la Roma domani (9 marzo) farà visita all'Empoli cercando di continuare la risalita in classifica in campionato, dopo il 2-1 incassato all'Olimpico nell'andata degli ottavi di finale di Europa League anche l'Athletic Bilbao scenderà in campo per consolidare la sua posizione in zona Champions League. Al San Mames, dove giovedì (13 marzo) saranno di scena i giallorossi di Claudio Ranieri, arriva intanto il Maiorca e il tecnico dei baschi Ernesto Valverde alla vigilia del match di Liga ha parlato in conferenza , facendo il punto sugli infortunati.

Valverde 'conta' i suoi uomini aspettando la Roma

Oltre all'assenza di Yeray Alvarez, squalificato dopo l'espulsione per doppio giallo rimediata all'Olimpico, sarà ancora out l'attaccante Djalo e quasi certamente anche il difensore Vivian, uscito per infortunio nel primo tempo del match di Roma: "Non penso che riuscirà a recuperare per il ritorno", ha detto Valverde che potrebbe invece ritrovare il capocannoniere della squadra Sancet, rimasto in panchina contro i giallorossi ma pronto a tornare in campo forse già contro il Maiorca dopo lo stop dei giorni scorsi per un infortunio muscolare: "Vedremo, dipenderà dalle esigenze della squadra".

Dallo spettacolo dell'Olimpico al calore del San Mames

Il tecnico dell'Athletic è poi tornato sull'atmosfera dell'Olimpico, vestito a festa per la gara contro i baschi e capace di spingere la Roma alla vittoria: "È stato complicato giocare in un ambiente così ma al tempo stesso è stato uno spettacolo e a noi piace, anche quando il tifo è contrario". Giovedì le parti si invertiranno e Valverde punta anche sul calore del San Mames per ribaltare la sconfitta dell'andata: "Noi cerchiamo di connetterci con i tifosi attraverso il gioco".