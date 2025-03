Athletic Bilbao-Roma, chi è l'arbitro scelto dall'Uefa e i precedenti con i giallorossi

Il match di ritorno tra Athletic Bilbao e Roma , valido per gli ottavi di finale di Europa League , si avvicina a grandi passi. La Uefa ha ufficializzato la designazione per la sfida in programma giovedì 13 marzo con calcio d'inizio alle 18:45: ad arbitrare la partita al San Mames sarà il francese Clement Turpin , considerato uno dei migliori dai vertici Uefa.

Turpin, riecco l'arbitro di Roma-Barcellona 3-0

Nel computo dei quattro precedenti con i giallorossi per l'esperto fischietto francese, il bilancio della Roma con Turpin è più che positivo. Il più recente risale all'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Milan della passata stagione, vinta 1-0 per i giallorossi con il gol di Mancini. Turpin era, inoltre, l'arbitro che il 10 aprile 2018 fischiò nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona: la Roma vinse 3-0. Gli altri due precedenti sono la sconfitta in Champions League nella stagione 2018/19 con il Real Madrid (0-2) e la vittoria contro il Feyenoord nella stagione 2014/15 in Europa League (2-1 in Olanda). Turpin sarà coadiuvato dai connazionali Nicolas Danos e Benjamin Pages e dal quarto uomo Mathieu Vernice. Al Var Brisard, assistito da Fedayi San.