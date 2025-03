Il discorso di Nico Williams per eliminare la Roma gasa i tifosi dell'Athletic Bilbao

Giovedì 13 marzo il San Mamés sarà un inferno , dalle parti di Bilbao hanno già avvisato la Roma . I tifosi baschi aspettano con ansia il ritorno degli ottavi di Europa League in casa contro i giallorossi, in quel fortino che ospiterà il 21 maggio proprio la finale del torneo. Si ripartirà dal 2-1 per la squadra di Ranieri, un solo gol di differenza che l'atmosfera del San Mamés e la carica del popolo Athletic proveranno ad azzerare. Lo sa bene la Roma, lo sa benissimo anche la stella del Bilbao, Nico Williams , che tramite i profili social ufficiali del club ha voluto inviare un messaggio ai tifosi.

Il messaggio di Nico Williams

"Giocare in una competizione europea è sempre speciale, l'atmosfera del San Mamés è incredibile. Non lo avevo mai vissuto fino a poco tempo fa, il San Mamés pieno con l'inno dell'Europa League è incredibile. Segnare un gol in casa è una delle sensazioni più belle", ha spiegato Nico Williams, pericolo numero uno per la difesa romanista e talento formidabile sul quale poggiano molte delle speranze di qualificazione dell'Athletic. "Ovviamente sappiamo quanto sia importante, la finale si gioca a casa nostra, vogliamo e speriamo di esserci, siamo emozionati tanto quanto i tifosi. Vincere un'Europa League, un titolo europeo, con l'Athletic sarebbe incredibile per me e per tutti. Molte persone qui se lo meritano, persone che sono qui da molti più anni di me. Sarebbe un momento che non dimenticherei mai", ha concluso Nico Williams.

La carica dei tifosi dell'Athletic Bilbao

Il messaggio di Nico Williams ha ovviamente acceso ancora di più l'entusiasmo dei tifosi e caricato l'ambiente, che aspetta con trepidazione la sfida contro la Roma. "Diamo tutto", "forza", "siamo più forti" e tanti altri commenti social hanno fatto seguito alle parole di Nico. Ora, però, dalle parole si passerà ai fatti: si deciderà tutto al San Mamés.