Roma, Celik alza bandiera bianca: non ci sarà con l'Athletic. Dybala ok

Rifinitura mattutina a Trigoria per la Roma, prima di volare a Bilbao in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League con l'Athletic, in programma domani, giovedì 13 marzo, al San Mamés, dopo il 2-1 maturato all'Olimpico. Una conferma, negativa, e una notizia positiva per Ranieri nell'immediata vigilia della partenza per la Spagna.