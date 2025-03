Lazio, i convocati per il ritorno con il Viktoria Plzen: si rivede Castellanos

Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati per il ritorno degli ottavi di Europa League contro il Viktoria Plzen, match in programma stasera alle 18:45 allo Stadio Olimpico. Nell'elenco dei calciatori della Lazio che prenderanno parte alla gara contro il club ceco, non sono presenti, oltre a chi non è stato inserito nella lista Uefa, Gigot e Rovella: entrambi sono infatti squalificati. Si rivede invece Castellanos, che aveva saltato le ultime quattro uscite per infortunio.