Passano Manchester United e Tottenham, fuori l'Ajax di Farioli

Il tabellone dei quarti di finale di Europa League è finalmente completo. Si chiudono gli ottavi con il passaggio del turno della Lazio e l'eliminazione della Roma contro l'Athletic Bilbao . L'altra spagnola, la Real Sociedad , cade a Old Trafford 4-1 e ad avanzare è il Manchester United . Rimonta del Tottenham che elimina l'Az. Rangers-Fenerbahce si deciderà ai supplementari: dopo il 3-1 dell'andata, in Scozia la squadra di Mourinho tiene tutto aperto con la doppietta di Szymanski .

Europa League: passano le inglesi, gioia Fonseca

La partita del Manchester United è stata surreale: 4-1 il risultato finale, tre dei cinque gol sono arrivati su rigore. Oyarzabal al 10' la sblocca, Bruno Fernandes pareggia sei minuti dopo ed è lo stesso portoghese che segna il penalty del tris. Aramburu si fa espellere al 63', Bruno Fernandes e Dalot nel finale trova chiudono i discorsi segnando gli unici gol della partita senza un rigore. Dopo l'1-0 in Olanda, il Tottenham rimonta l'Az Alkmaar con un secco 3-1: Odobert sblocca la gara, Maddison raddoppia ma Peer Koopmeiners riporta tutto in parità. L'uomo partita è Odobert che al 78' segna la rete qualificazione per gli Spurs. Ai quarti di finale di Europa League si qualifica il Bodo/Glimt, che affronterà la Lazio: sconfitti 2-1 ad Atene contro l'Olympiacos ma i norvegesi passano il turno in virtù del 3-0 dell'andata. Esce l'Ajax di Farioli con il poker dell'Eintracht Francoforte che capitalizza il vantaggio della prima sfida ad Amsterdam, 4-1 in Germania, 6-2 il risultato complessivo. Gioia per Paulo Fonseca che con il "suo" Lione batte 4-0 l'FCSB e passa ai quarti.