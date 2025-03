Ranieri svela cosa c'è scritto nel pizzino dato a Valverde: "Dovevo chiedergli una cosa..."

BILBAO (Spagna) - L'addio alle coppe brucia, ma Claudio Ranieri ha anche la forza di sorridere e pensare ad altro. L'allenatore della Roma, sconfitta 3-1 dall'Athletic Bilbao ed eliminata dall'Europa League, ha consegnato un bigliettino al collega spagnolo Ernesto Valverde, a fine match, immortalato dalle telecamere. La scena ha destato curiosità e Ranieri ha poi spiegato, ai microfoni di Sky, cosa è accaduto davvero: "A Valverde ho dato il mio biglietto da visita perché siamo molto amici - le parole del tecnico della Roma - gli ho dato il mio numero perché lo avevo perso e gli volevo parlare. Conosce tanti giocatori e volevo chiedergli consigli su giocatori spagnoli. Anche sugli allenatori? No, ne abbiamo già detti tanti". Ranieri, in pratica, già sta lavorando come dirigente in vista della prossima stagione.