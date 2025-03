Baroni tira dritto: "Felici per i quarti, ma testa già a Bologna"

Qualificazione sofferta, ma meritata per la Lazio di Marco Baroni , che ha sudato le proverbiali sette camicie per avere ragione nel doppio confronto del Viktoria Plzen . Il gol di Romagnoli regala ai biancocelesti i quarti di finale con il Bodo Glimt e il tecnico commenta il match con gli slovacchi, proiettandosi però già alla sfida di campionato con il Bologna .

"Entusiasta per società e tifosi"

Baroni inizia celebrando con la consueta sobrietà il passaggio del turno: "Non riesco a soffermarmi sui traguardi raggiunti, non sono un celebratore di me stesso. Sono concentratissimo, chiaramente sono entusiasta per la società, per noi e per il nostro popolo. Devo lavorare con la testa, con umiltà e attenzione. Lo sento come dovere verso i miei ragazzi, mi hanno dato grande disponibilità dal primo giorno e sento questa responsabilità. Siamo contenti di questa sera, ringrazio i tifosi per come ci hanno sostenuti".

"Dopo lo svantaggio ho visto la Lazio"

Sull'andamento della partita, il tecnico biancoceleste spiega: "Faccio i complimenti al Plzen, ha fatto una partita importante ma lo sapevo. Hanno messo in difficoltà tante squadre, dopo il gol subito ho visto la voglia che la squadra aveva di passare il turno. Abbiamo fatto comunque una partita di spessore. A questi livelli le difficoltà ci sono: loro aggrediscono e premono sui portatori di palla, ho visto tante loro partite. Per me la Lazio ha avuto voglia, avuto occasioni. Questa squadra ha questo destino: giocare di ritmo, di velocità".