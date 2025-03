Shomurodov e il retroscena negli spogliatoi: ecco cosa ci ha detto Hummels

“Hummels ci ha chiesto scusa, ma nel calcio gli errori succedono a tutti. Noi siamo tutti con lui”. È con queste parole che Eldor Shomurodov svela il retroscena dallo spogliatoio della Roma. L’uzbeko parla appena fresco di doccia, tuta e pantofole, ma l’umore ovviamente non è dei migliori. “Ci dispiace, avremmo voluto fare di più - ha aggiunto Shomurodov - ma il calcio è così. Abbiamo lottato fino alla fine anche per Hummels. Abbiamo preso gol all’utimo minuto del primo tempo e anche questo a livello psicologico è difficile. Ci dispiace per il risultato, ma adesso dobbiamo continuare in campionato, ci sono partite importanti”. Poco dopo parla il capitano di questa sera, Gianluca Mancini: “Il rosso di Hummels è severo, ero vicino all’azione. Abbiamo lottato fino alla fine”. Non è bastato.