Mourinho furioso cita la Roma dopo l'eliminazione: "Spero non sia conseguenza della finale di Budapest" 

Il Fenerbahce di José Mourinho è fuori dall’Europa League come la Roma. La squadra turca è stata eliminata ieri sera dai Glasgow Rangers ai calci di rigore dopo aver ribaltato l’1-3 dell’andata. Il sogno della qualificazione ai quarti di finale si è infranto anche per colpa di qualche decisione arbitrale discutibile. Al 117’, in particolare, è stato negato un penalty che avrebbe potuto cambiare il corso degli eventi: sembra netto il tocco sulla caviglia sul giocatore del Fenerbache in piena area. Ma il fischietto ha lasciato correre e non il Var non è intervenuto. Tra le proteste della panchina e di José Mourinho che ha voleva vedere l'arbitro andare al monitor per valutare l'intervento.