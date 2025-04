Lazio, chance per Castellanos: forse dall’inizio o in corsa

ROMA - Tentazione Taty . Titolare o sganciato in corsa? È il dubbio di Baroni , alimentato dalle prove di ieri mattina. L'ultimo allenamento svolto a Formello è stato un test a sorpresa: Castellanos riferimento offensivo della formazione anti-Bodø . Dieci maglie attendibili più l'ultima da centravanti, ancora in ballo e da definire con la rifinitura di oggi all'Aspmyra Stadion. L'argentino, appena tornato dalla lesione al polpaccio, sembrava destinato al ritorno dal primo minuto contro la Roma domenica. Le temperature norvegesi e il campo sintetico potrebbero suggerire prudenza come da pronostico dei giorni scorsi. La seduta di ieri, però, non esclude una chance dall'inizio di Castellanos , non impiegato a Bergamo al rientro tra i convocati. «Con l' Atalanta erano programmati una ventina di minuti, ma vista la situazione non c'è stata la possibilità», aveva spiegato Baroni a fine gara partita.

Lazio, il dubbio

Qualche indicazione in più magari arriverà dalla conferenza del tecnico, che parlerà alle 19 (insieme a lui Isaksen). Le scelte sono fatte a centrocampo e in difesa, infortuni e squalifiche hanno ridotto il ventaglio delle opzioni. Il dilemma riguarda l'attacco: ballottaggio aperto tra Castellanos e Dia, a prescindere potrebbero dividersi il minutaggio con una staffetta all'intervallo o nella ripresa. Noslin è la terza opzione indietro nelle gerarchie. Le riflessioni sono in corso, Baroni deve valutare bene vantaggi e pericoli dell'utilizzo del Taty. La decisione andrà a condizionare anche le scelte per l'imminente derby. Non si possono correre rischi eccessivi dopo due infortuni muscolari di fila.

Lazio, le valutazioni

Castellanos si era fermato con il Napoli il 15 febbraio per una lesione all'adduttore sinistro. Il secondo stop dopo l'ora di gioco con il Viktoria all'Olimpico (polpaccio destro). Otto partite saltate nel periodo in questione: troppe per immaginare un nuovo forfait, ecco perché al netto delle prove rimane in piedi la candidatura di Dia. Sulla trequarti nessun interrogativo con Isaksen, Pedro e Zaccagni. A centrocampo Guendouzi e Vecino (Rovella squalificato, Belahyane non è in lista). Dietro Romagnoli ha recuperato dall'influenza e affiancherà Gila. Gigot ha rifiatato, ma è partito con la squadra. Tavares out (lesione all'adduttore, stop 15 giorni), Lazzari affaticato. Hysaj e Marusic, con Pellegrini fuori li sta, i due terzini scontati.