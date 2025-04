Lazio, tocca a Pedro: contro il Bodo fa 50 in Europa League

Puoi aver vinto 25 titoli in carriera, avere 37 anni e mantenere la stessa voglia di quando si è all’inizio: è il caso di Pedro, il Peter Pan della Lazio. Uno per il quale il tempo sembra non passare mai, per questo domani se, come pare, dovesse giocare titolare nell’andata dei quarti di finale d’Europa League con il Bodo, arriverebbe a 50 presenze in Europa