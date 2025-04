Baroni diretta prima di Bodo Glimt-Lazio: segui la conferenza stampa di oggi

Archiviata la vittoria di Bergamo con l'Atalanta, la Lazio di Marco Baroni è pronta a rituffarsi in Europa League per affrontare la gara d'andata dei quarti di finale contro il Bodo Glimt , che ospiterà Castellanos e compagni all'Aspmyra Stadion. Alla vigilia del primo round del doppio confronto, il tecnico biancoceleste presenta in conferenza stampa il prossimo impegno europeo: leggi in tempo reale tutte le dichiarazioni di Baroni su Il Corriere dello Sport - Stadio .

Ora tocca a Pedro

Pedro si appresta a giocare la sua 50esima partita in UEFA Europa League. Già dieci gol quest'anno per lo spagnolo. ORA TOCCA A LUI

Primo incrocio assoluto tra Bodo Glimt e Lazio

Primo confronto in assoluto tra Bodo Glimt e Lazio. Nelle ultime tre partite interne contro avversarie italiane, la squadra norvegese ha sempre vinto: dal successo con la Sampdoria nel 1994 in Coppa delle Coppe alla doppia vittoria contro la Roma in Conference League.

Isaksen insieme a Baroni in conferenza stampa

Sarà Gustav Isaksen ad affiancare Marco Baroni nel corso della conferenza stampa di oggi a Bodo.

Derby e Bodo Glimt, la settimana della Lazio

Il doppio confronto con il Bodo Glimt intervallato dal derby con la Roma di Ranieri: il piano della Lazio di Baroni, pronta a sdoppiarsi tra Serie A ed Europa League. LA STRATEGIA

Lazio, rifinitura al Polo Nord

Rifinitura di 48 ore, con partenza anticipata per la Lazio di Marco Baroni, che si è allenata anche questo pomeriggio. Questa la vigilia dei biancocelesti in vista del Bodo Glimt, per adattarsi al meglio alle condizioni climatiche che presenta la Norvegia.

Baroni, l'orario della conferenza stampa di oggi

In vista di Bodo Glimt-Lazio, Marco Baroni sarà protagonista della consueta conferenza stampa pre gara a partire dalle ore 19.

