Il Bodo si allena sotto la bufera, la Lazio no. E spunta il messaggio sul tabellone

BODO - Un campo sintetico ghiacciato aspetta la Lazio domani (giovedì) per l'andata dei quarti di Europa League contro il Bodo Glimt. Il clima rischia di essere l'insidia principale insieme al terreno di gioco: per la partita si prevede una temperatura vicina (o sotto) allo zero. "Loro sono abituati a questa superficie, il vento si rafforza velocemente e il clima cambia di continuo", ha spiegato Baroni a Sky prima della conferenza stampa. È esattamente quello che è successo alla vigilia della gara, durante la rifinitura di Bodo e Lazio: i norvegesi sono scesi in campo per l'allenamento sotto una autentica bufera di neve; i biancocelesti invece, poche ore dopo, hanno trovato un clima primaverile.