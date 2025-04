Lazio, la carica di Isaksen: "Vogliamo arrivare fino in fondo in Europa League"

"L'obiettivo per noi è arrivare fino in fondo, ma affrontiamo una partita alla volta". Gustav Isaksen, che con una rete al 97' ha deciso l'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen, carica la Lazio. Gli uomini di Baroni saranno impegnati domani sul campo del Bodo Glimt. "Sappiamo che sarà una partita difficile, ma anche che avremo la gara di ritorno. Il Bodo è una squadra forte, specialmente in casa, e speriamo di riuscire a contrastare la loro spinta", ha detto il danese alla vigilia dei quarti di finale d'andata contro i norvegesi.