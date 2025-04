Baroni: "La Lazio ha la possibilità di rimontare, ma prima testa al derby"

Disastro Lazio in Norvegia: il Bodo Glimt vince 2-0 nell'andata dei quarti di finale di Europa League. La doppietta di Saltnes manda ko i biancocelesti che non riescono mai a reagire. Ora all'Olimpico servirà un'impresa per ribaltare il risultato e tornare in una semifinale europea. L'allenatore della Lazio Baroni ha analizzato la partita ai microfoni di Sky Sport: "C'è una velocità negli scambi brevi dovuta alla velocità del campo sintetico. Ci ho fatto un campionato intero e so che è un vantaggio. Ho la certezza che la qualificazione è aperta e al ritorno sarà un'altra partita. Loro sono una squadra fresca senza il campionato e si vede. Ma all'Olimpico certi valori si equipareranno e abbiamo ancora una grande possibilità di passare il turno, abbiamo grande convinzione".