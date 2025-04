Europa League: pari tra Tottenham ed Eintracht. Fonseca ferma il Manchester United

Europa League: l'Athletic Bilbao pareggia a Glasgow

Lazio interessata principalmente alla sfida tra Tottenham ed Eintracht dalla quale uscirà l'eventuale avversaria per la semifinale. Al Tottenham Hotspur Stadium di Londra succede tutto nel primo tempo. Passano avanti i tedeschi dopo soli sei minuti con un bel gol da fuori area di Ekitike. La squadra di Postecoglou trova il pareggio esattamente 20 minuti dopo con Pedro Porro che sfrutta l'assist di Maddison. Qualificazione in bilico, si deciderà tutto tra una settimana in Germania. Stessa situazione per il Manchester United dopo il pareggio a Lione contro la squadra di Fonseca, che passa in vantaggio al 25': Almada batte la punizione da posizione defilata, ma la palla si infila sul secondo palo dopo un'indecisione di Onana, reduce dal botta e risposta pesante con Matic. Lo United pareggia in pieno recupero del primo tempo con il primo gol di Yoro con i Red Devils. All'88' Zirkzee di testa segna la rete del vantaggio, ma a pochi secondi dal triplice fischio Cherki trova il pareggio e tiene in vita le speranze dei francesi. Chiude il quadro il terzo pareggio della giornata tra Rangers, rimasti in 10 dal 13' del primo tempo, e Athletic Bilbao. Nel finale Berenguer è l'assoluto protagonista di una situazione paradossale: segna la rete del vantaggio ma viene annullata dal Var perché c'è un fallo di mano dei Rangers. L'ex granata si presenta dal dischetto ma Kelly respinge. A Glasgow finisce 0-0 con il discorso qualificazione che si deciderà al San Mames.