Moviola Bodo Glimt-Lazio: Oliver e i dubbi sulle scelte dei cartellini

Una gestione con diverse trame, in cui falli della stessa intensità sono stati valutati in maniera differente. Molti ricorderanno Michael Oliver per quel Real Madrid-Juventus e l’acceso battibecco a distanza con Buffon a fine partita: la gara è stata meno problematica rispetto a quella del Bernabeu, ma con qualche decisione rivedibile. Al 34’ Zaccagni ammonito come se avesse interrotto una ripartenza pericolosa, ma la difesa della Lazio era schierata: qualche istante più tardi Blomberg ha trattenuto Guendouzi, un fallo della stessa entità dopo il quale manca il giallo.

Nessun rigore su Castellanos

Nella ripresa Castellanos è rimasto a terra in area di rigore, poi l’azione è stata interrotta per un fuorigioco iniziale da parte di Zaccagni: non è chiara se la posizione del numero 10 fosse o meno irregolare, ma il difensore del Bodo; intervenuto prima sul pallone (è stato l’attaccante della Lazio ad allargare la gamba). Al 73’ lo stesso Castellanos è stato ammonito per un intervento su Bjortu, un giallo abbastanza fiscale. Giusta invece l’ammonizione per Romagnoli, nulla da segnalare sulle due reti.

VOTO: 5,5

VAR: Gillett 6

Gara senza troppi sussulti, non ci sono state situazioni da rivedere al monitor. Giusto non richiamare il direttore di gara dopo il fallo chiesto da Castellanos.